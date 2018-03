Diferente do relatado nos livros de história da Austrália, os primeiros colonizadores do país não comemoraram a chegada à terra firme com rum. E sim com cachaça, segundo descobriu o jornal local Sunshine Coast Daily. Quem gostou da novidade foi a Sagatiba, que está desembarcando por lá.



O megatemplo para 100 mil pessoas que está sendo construído pelo Padre Marcelo Rossi, projeto de Rui Ohtake, virou documentário de cinco minutos feito pela 6D. Questionado sobre o término das obras, o padre se confunde: “Em algum agosto, o de Deus”.



Gracindo Jr. fechou com a Biscoito Fino o lançamento da videobiografia O Bem Amado, dirigida por ele, em homenagem ao pai, Paulo Gracindo. O filme, que traz depoimentos de Fernanda Montenegro e Roberto Carlos, ficará pronto no começo de 2009.



Presente real é isso. Sem cobrar seu cachê, que bate nos US$ 2 milhões, Rod Stewart canta na festa do Príncipe Charles. Dia 15 de novembro.



Os restaurateurs Carlos Rios, Paulo Maluhy, Sergio Assumpção e Silvio Foz Jr. recebem, amanhã, 300 convidados para coquetel que abre as comemorações dos 28 anos da Cristal Pizza Bar & Grill.



David Uip recebeu da Câmara dos Vereadores de São Paulo, a Medalha Anchieta. Conhecido como médico de políticos e celebridades, ele assumiu tarefa em Angola, que não aparece na mídia. Há seis anos, ele viaja, a cada dois meses, para acompanhar, na periferia de Luanda, programa de Aids.



Chocante. Em tempos de justiça cega, surda e muda, o Diário do Pará resolveu colocar em seu site uma enquete insólita: você apóia o linchamento de estupradores? Mais impressionante que a pergunta são as respostas: 75% disseram que sim.

