Vik Muniz abre hoje sua exposição Relicário. No Instituto Tomie Ohtake.

Jorge Takla não pôde atender ao convite de Andrew Lloyd Weber para a estreia do musical O Mágico de Oz, hoje, em Londres. Perderá o reencontro do compositor com seu parceiro de longa data, Tim Rice.

O Unique Garden acaba de ser citado pelo guia inglês Condé Nast Johansens Luxury.

A equipe da produtora Sala 12, que dirige O Último Discurso, sobre dissidentes em Cuba, embarca agora, no começo do mês, para Miami. Lá, entrevistam cubanos que deixaram a ilha e concluem o documentário.

Iain Canning, um dos produtores de O Discurso do Rei, fez discurso, ao receber o Oscar, que agradou muito à militância gay. Ele agradeceu convictamente “ao namorado Ben” em alto e bom som.