A RBS e a Globo escolheram o novo dirigente da GEO – empresa de entretenimento. Leonardo Ganem deixa a Som Livre para assumir o cargo.

Foi visto almoçando no Freddy, segunda, o vice Michel Temer. Acompanhado de Celso Antônio Bandeira de Mello, José Yunes e outros dois advogados.

Não se sabe se com ou sem a presença do presidente da Fifa. Mas na quinta, no Country Club do Rio, será lançado o livro João Havelange – O Dirigente Esportivo do Século XX.

O DJ Milton Chuquer e Rico DeLargo, trompetista americano, tocam hoje na boate Disco.

Pedro Novais disse sim. O ministro vai ao Workshop & Trade Show CVC. Hoje, no Expo Center Norte.