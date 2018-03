A exposição Pierre Cardin – Criando Moda Revolucionando Costumes terá desfile inédito com a presença do estilista. Quando? Em abril.

Será lançada no Brasil, na quinta, a 3ª Bienal do Fim do Mundo, no Memorial da América Latina. Para em novembro abrir suas portas em Ushuaia, na Argentina.

A Fundação Nemirovsky participa da exposição em cartaz na Fundação Juan March, em Madri. Com obras de Alfredo Volpi e Amilcar de Castro.

Leo Cavalcanti faz show no dia 24 de fevereiro no Sesc Pompeia.