Flávia Ribeiro de Castro lança Flores do Cárcere, terça, na Livraria da Vila da Fradique.

Fafá de Belém ataca de DJ, domingo, no Glória. Com o quinteto 5 a Seco.

A Galeria Luisa Strina abre hoje a exposição Fair Trade, de Alexandre da Cunha.

Guilherme Corrêa, bicampeão brasileiro do concurso de sommeliers, está no júri do Argentina Wine Awards. De 21 a 25 de fevereiro, em Mendoza.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa é que inaugura duas salas de aula batizadas de Sebastião Camargo e Amador Aguiar.