Chris Willis cantará no Camarote Bar Brahma durante o carnaval de Sampa.

Mario Testino dá um tempo nas fotos e lança, hoje, com Jan Olesen, a filial brasileira da Higher and Higher, agência inglesa de branding. Foco? Mercado de luxo. No Bar Número.

O Instituto de Ensino e Pesquisa inaugura duas salas de aula. Batizadas Sebastião Camargo e Amador Aguiar.

Abre amanhã, na Pinacoteca, a mostra Revolução na Fotografia, de Aleksandr Ródtchenko.

Está, sim, entre nós.

Foi visto jantando no Antiquarius do Rio, anteontem, o ator Lúcio Mauro. Ufa!