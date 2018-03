Karen Berg, mãe de Yehuda Berg, do Kabbalah Center, chega ao Brasil essa semana. Além de palestras, deve se encontrar com Marina Lima e Ronaldo, cuja mulher, é frequentadora assídua do centro

Mario Prata prepara a reedição de Diário de Um Magro. Com cortes mínimos e pequenos acréscimos. Mês que vem pela editora Planeta.

A Daslu organiza desfile da coleção de inverno 2011. Hoje, na Villa Daslu.

Ney Matogrosso lança o DVD Beijo Bandido. Com show no HSBC Brasil, dia 18.

Denis Kozukhin, pianista russo, virá ao país em março. O moço de 24 anos fará recitais na Sala São Paulo.

A mostra Revolução na Fotografia, de Aleksandr Ródtchenko, organizada pelo Moscow House of Photography Museum, será aberta dia 19. Na Pinacoteca do Estado.

Sábado, perdidas no trânsito, duas jovens pediram informação a policiais que estavam em uma viatura em Interlagos. Eles se ofereceram para escoltar as meninas até o endereço procurado com uma condição: que elas… dessem seus números de telefone.