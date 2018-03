Massimo Bottura disse sim. Recém-eleito melhor chef do mundo pela Academia em Paris, chega para a Semana Mesa SP no fim de outubro.

Carlos Miele mostra coleção na Semana de Moda de Nova York, segunda. Na primeira fila, Luciana Gimenez, grávida de quase nove meses do segundo filho.

Um ano depois da morte de J.D. Salinger, a University of East Anglia colocou na rede correspondências que o escritor norte-americano trocou com o amigo Donald Hartog. São 50 cartas e quatro postais.

O nome de Edevaldo Alves da Silva foi grafado incorretamente na coluna de ontem.

A mostra de fotos A Bela em Brasília, de Bianca Cutait, abre terça no restaurante A Bela Sintra.

Odino Marcondes lança Você Tem os Defeitos de Suas Qualidades. Segunda, na Cultura do Conjunto Nacional.

O livro Todo dia Me Atiro do Térreo será lançado. Segunda, no bar Barão de Itararé.

O Na Mata Café reabre em soft-opening até o Carnaval.

Fernanda Montenegro, que voltou do Egito com os netos ao Brasil, agora pode voar até o Cairo novamente.