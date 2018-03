Donata Meirelles e Nizan Guanaes recebem Luis Moreno, do BID. Na terça-feira.

FHC convidou alunos e professores do Dante Alighieri para a palestra inaugural do ano. Dia 23, no seu instituto.

Acontece hoje, no WTC, o Comitê Copa e Olimpíadas. Tema? Segurança.

Fabiana Karla, a Dra. Lorca de Zorra Total, é quase… ex-gorda. Fez cirurgia de redução do estômago recentemente e já perdeu 16 quilos.