Lula é popstar e brasileiros o tratam como ídolo no Fórum Social Mundial em Dacar, no Senegal. Com direito a gritinhos de histeria, briga por autógrafo e tudo mais…

Faz um mês que Roger Abdelmassih está foragido…

Mostra de rótulos de garrafas abre dia 10. No Instituto Tomie Ohtake.

Começa hoje a Timeless, série de filmes em homenagem a Arthur Verocai, Dilla e Mulatu Astatke. No Espaço Unibanco Augusta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ferreira Gullar palestra, sexta, para os colaboradores da Neogama/BBH.

Cristiano Mascaro abre série de encontros sobre a obra de Thomaz Farkas na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Sábado.

Vanessa Goulartt entrou no musical Olerê! Olará!, que reestreia dia 12 de março, no Centro Cultural São Paulo.

Cyndi Lauper sobe ao palco do Via Funchal. Dias 22 e 23.

O desejo de Sarney para que o primeiro ato da CCJ seja a sabatina de Luiz Fux vem a calhar. Os ministros não veem a hora do novo companheiro chegar para dividir o trabalho acumulado.