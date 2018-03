Didier Picquot, do sofisticadíssimo hotel La Mamounia, no Marrocos, chega hoje a SP. Traz debaixo do braço fotos da reforma que consumiu 120 milhões de euros.

Eduardo Muylaert abre a mostra Mulheres dos Outros, dia 15, na Fauna Galeria. O trabalho reúne imagens recriadas a partir de antigos nus eróticos.

A família Di Pace e parceiros pilotam festa de lançamento do site de arquitetura EYE4DESIGN. Quarta-feira.

Claudia Toni receberá medalha de Cavaleiro da Ordem do Mérito da França.

Confusão no Tênis Clube Paulista. Frequentador pediu para que mulher “bombada” retirasse seu peso, de 30kg, do aparelho de ginástica e o bate-boca terminou em xingamentos como “gay” e “v…”. O homossexual procurou seus direitos na diretoria do clube.