Pelé é o astro da campanha da BM&FBovespa: Quer Ser Sócio?. Conta como seria rentável um investimento feito em uma fictícia empresa Pelé S.A. durante os anos 60.

A individual de Renata Padovan e a mostra coletiva 20 e Poucos Anos: Portfólio abrem hoje na galeria Baró.

Erika Ribeiro abre as tardes musicais da Fundação Ema Gordon Klabin com apresentação no centenário piano Érard. Dia 26.

A coletiva Wabi-Sabi e a individual de Bill Burns inauguram hoje o novo espaço da galeria Mendes Wood. Nos Jardins.

E Julio Andrade já trocou o avental de Arthurzinho, seu personagem em Passione. Está na Itália para filmar A Montanha, sobre crise existencial de soldados na 2ª Guerra Mundial. Incorpora um pracinha.