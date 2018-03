Carla Vidal é a única brasileira no Annual Meeting of American Academy of Dermatology. Em New Orleans.

Paola Robba, com o perdão do trocadilho, foi roubada na SPFW. A estilista distraiu-se num backstage de desfile e ficou sem a coleção de cinco esmaltes, alicate, lixa e pinça. Ganhou outro kit da Impala.

Sabrina Sato arma festão para comemorar seus 30 anos. Nas picapes, Zé Pedro. Hoje, no Nacional Club.

Marina Silva e Maurício de Sousa dividiram mesa anteontem no Dui, de Bel Coelho. O menu? O instituto que leva o nome da ex-senadora. E por causa das restrições alimentares de Marina – alérgica a vários produtos –, a chef preparou jantar especial: salada verde com tomate pera de entrada e robalo grelhado com minilegumes. E só.