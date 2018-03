Jaime Spitzcovsky comanda encontro sobre crise no Egito. Hoje, na Casa do Saber.

O espetáculo Corpo Vivo, de Ivaldo Bertazzo reestreia sexta. No Sesc Belenzinho.

Andrea Kaufmann reinaugura seu AK Delicatessen neste mês. Na Vila Madalena.

A BEI Editora avisa: lançou Oscar Niemeyer – An Architecture of Seduction, obra em inglês sobre a trajetória do arquiteto.

O Kinoshita comemorará três anos, dia 18, com almoço especial. O chef Murakami receberá Toshio Kinoshita pela primeira vez no restaurante para preparar o menu.

A T4F abriu inscrições para audições do musical As Bruxas de Eastwick.

Caetano Veloso está cada dia mais à vontade com a idade. “Quando se é novo, a sociedade exige de você uma carga de coragem bem maior. Mais velho, você diz meio que dane- se para as críticas”, declarou à Bravo. Sexta, nas bancas.