Amir Slama, Duda Ferreira, Alexandre Cerqueira e Geraldo Favarin abrem o Salão Casa Moda. Quinta, no Unique.

Paulo Von Poser comanda aula aberta Desenhando São Paulo, com caminhada pela região do Anhangabaú. Hoje, em frente à BM&F, no centro.

Klaus Mitteldorf lança o livro de fotos São Paulo Blues. Amanhã, na livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Margarida Cintra Gordinho autografa hoje Patrimônio da Metrópole Paulistana. No Museu da Casa Brasileira.

Interinos: Débora Bergamasco, João Luiz Vieira, Marilia Neustein e Paula Bonelli.