Marcelo Tas, âncora do CQC, ataca de dublador. Sua voz estará no longa A Floresta É Nossa, de Paulo Munhoz.

Ada Yonath, Nobel de Química, desembarca hoje na Hebraica. Faz palestra sobre o futuro dos antibióticos.

Carlos Alberto Ferreira Martins foi nomeado diretor do recém-criado Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos.

Chiara Gadaleta comanda o curso Moda Sustentável: Agregando Estilo à Sustentabilidade. Na Escola São Paulo, em fevereiro.

O curso Pró-Ser, de desinibição, está com inscrições abertas no Teatro Escola Macunaíma. No Shopping Eldorado, a partir do dia 4.

Marco Peruzzi comanda as carrapetas no Clube Disco hoje. Em prol das vítimas das chuvas no RJ.

Fernanda do Amaral Gurgel e Bento Kardos são os novos sócios da VML Advogados.

Sabe a calcinha vibratória, que faz a personagem de Ingrid Guimarães “sofrer” no longa De Pernas Para o Ar? Já está à disposição de interessadas. Na Revelateurs.

Interinos: Débora Bergamasco, João Luiz Vieira, Marilia Neustein e Paula Bonelli.