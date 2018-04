Curtindo o sol em Trancoso na casa de seu filho, Paulo Henrique, e da nora Evangelina, Fernando Henrique Cardoso preparava-se no fim de semana para embarcar hoje. Destino? Europa, onde fará diversas palestras.



Pascaline Wilhelm, diretora de moda do Première Vision, virá para versão brasileira do evento. Amanhã, no Transamérica Expo Center.

A banda Seu Chico, que toca sucessos de Chico Buarque, lança CD e DVD. Sexta, no Studio SP.

Começa hoje, em BH, o programa de itinerância da Bienal. Mais 11 cidades receberão a mostra.

Acontece hoje o lançamento do livro Nada mais que a Verdade – A Extraordinária História do Jornal Notícias Populares. No Posto 6.

Leandra Leal não pretende tirar férias. A atriz começa a filmar, em março, o longa Éden, de Bruno Safadi.

Pérolas da internet: “Totó não tem gosto mesmo para mulher. Trocou Clara (Mariana Ximenes) por Flora (Patrícia Pillar)!”. Cruzes!

Interinos: Débora Bergamasco, João Luiz Vieira, Marilia Neustein e Paula Bonelli.