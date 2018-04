Luiz Villaça já tem novo longa no forno. Será a adaptação de Primavera, romance de Mario Benedetti. Coprodução Bossa Nova, Nia Filmes e Salado Media.

Ale Youssef bateu o martelo. Abrirá a filial do Studio SP no Rio. E já manifestou sua vontade de que seja no centro da cidade.

Alexandre Ottoni e Deive Pazos, criadores do blog Jovem Nerd, participam da Campus Party. De 17 a 23, no Centro de Exposições Imigrantes.

Mônica Salmaso e Banda Mantiqueira se apresentam no aniversário da cidade, dia 25, no Memorial da América Latina. De graça.

Helena Montanarini pilota o curso Como Encontrar Seu Estilo na Escola São Paulo. A partir do dia 31.

Renato Prieto estreia a peça A Morte é Uma Piada. Sexta, no Frei Caneca.

Flávio Moura será responsável pela produção dos eventos de dez anos da Flip.

O show de Amy Winehouse terá camarote super VIP na Arena Anhembi. A produtora We Clap organiza festa open bar para 1.500 convidados.

Interinos: Débora Bergamasco, João Luiz Vieira, Marilia Neustein e Paula Bonelli.