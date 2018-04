Beatriz Milhazes inaugura mostra na Beyeler Foundation. Dia 29, na Basileia, Suíça.

Carmen Magalhães e os fotógrafos Clara Giannelli e José Jabur abrem exposição hoje. Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Francis Hime lança o DVD O Tempo das Palavras Imagem com shows no Sesc Belenzinho. No fim de semana.

Mania, cada um tem a sua. A de Dilma é segurar a pontinha da barra do tailleur e, às vezes, puxar as duas pontas uma para a outra.