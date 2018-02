Lula ficou contente com Rosa Passos no seu niver, quarta. A cantora, mulher de Paulo Passos, dos Transportes, raramente aparece em Brasília.

José Goldemberg recebeu na Índia o prêmio Trieste Science Prize. Pelos seus trabalhos sobre biomassa.

O Grand National estreia hoje no calendário do hipismo. No Helvetia Riding Center.

Arthur Caliman inaugura hoje espaço teen em sua loja na Vila Nova Conceição.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Claudio Manoel e Marcelo Tas participam de debate no lançamento do livro Bussunda – A Vida do Casseta, de Guilherme Fiuza. Sexta, na Livraria da Vila dos Jardins.

Kiko Salomão e Sylvio Barros ousam. Lançam Arkpad, catálogo online do mercado da arquitetura e decoração.

Correção: as áreas em que a OGX, de Eike Batista, atua não se encontram no pré-sal.

A Tal da Pizza, da Granja Vianna, privilegia hoje quem ficou em SP para votar. Com um desconto de 20%.

Garotas criaram um grupo no Facebook chamado “Gostosas por Dilma“. Elas usam acessórios que remetem ao PT.