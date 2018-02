O Leilão de Pratos para a Arte, organizado anualmente por Sonia Matarazzo em prol do Museu Lasar Segall, terá peças como a de Ronaldo Fraga (acima). Amanhã.

Antonio Franceschi lança hoje seu Sete Suítes, na Cultura do Conjunto Nacional.

Lygia Pereira palestra hoje sobre células tronco. No King’s College, em Londres.

O longa de Charly Braun, Além da Estrada, terá sua primeira exibição, amanhã. No Cine Livraria Cultura.

É do estilista italiano Gai Mattiolo o vestido que Hebe usará hoje na gravação do seu DVD, no Credicard Hall. Com direito a colar de brilhantes.

Pedro Sabie e Gabriel Nehemy pilotam Halloween Party. Entre os vão tocar, Pedro Biagi. Amanhã.

O filme Estranho Caso de Angélica, de Manoel de Oliveira, é uma coprodução de Leon Cakoff e Renata de Almeida.

Bombou no Twitter: “Tiririca visa que só fará prova de português se Lula corrigir”.