Marcelo Odebrecht recebe hoje no lugar do pai, Emílio, medalha da qualidade em governança, pela International Academy for Quality. Hoje, no Sheraton Rio.

O Instituto Arte de Viver Bem distribui, a partir de amanhã, no Salão do Automóvel, cartilhas de prevenção ao câncer de mama.

Arnaldo Jabor comanda pré-estreia hoje de seu filme. No Cine Livraria Cultura.

Festa da revista Rolling Stone comemora hoje seu 4º aniversário. Na TW Eventos.

Amir Slama abre hoje primeira loja com seu próprio nome. Nos Jardins.

Tony Blair ficará no Hyatt.

Correção: José de Filippi Júnior não perdeu os direitos políticos. Venceu o processo em primeira instância e tem liminar que lhe garantiu disputar e ganhar eleição para deputado federal.