Mais compromisso na agenda de Tony Blair. Terça, toma café da manhã com Luís Álvaro, presidente do Santos, em SP.

A Claro faz festa terça, no Clube A. Para comemorar o sucesso do iPhone 4.

Tofer Chin foi convidado pela Brookfield para lançar o projeto Urban Gallery, que transforma tapumes em obras de arte. Segunda, na Avenida Faria Lima.

Mona Dorf autografa seu primeiro livro Autores e Ideias, Segunda, na Saraiva do Shopping Higienópolis

Ciro Lilla promove degustação com o produtor de vinhos Carlos Campolargo. Segunda, no Charlô.

Roberto Tibiriçá, da Sinfônica de Heliópolis, e Maria Bonomi estão entre os agraciados com a Ordem do Ipiranga. Segunda, no Palácio dos Bandeirantes.

A galeria Nara Roesler recebe, a partir de hoje, exposição da dupla Nelson Soares e Marcos Moreira.

Heinz Beck, Massimo Bottura e Yoshihiro Narisawa estão entre os que participam do Jantar da Terra, dentro da Semana Mesa São Paulo. Segunda-feira, no restaurante Dalva e Dito.