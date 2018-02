Mariana Berenguer lança sua primeira coleção de joias. Quarta, no Dalva e Dito. Ao lado de Syomara Crespi.

Pedro Maciel autografa Retornar com os Pássaros. Conta com uma troca de ideias entre Lygia Fagundes Telles e Mário Bortolotto. Hoje, na Livraria da Vila da Fradique

Marcos Arbaitman apresenta, dia 26, a Lemontch. Sua empresa de software para gerenciamento de viagens.

Joe Lambert, do Center of Digital Storytelling, de Berkeley, vem para seminário internacional sobre gestão, comunicação e memória. Em novembro, no Espaço Votorantim.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Reebok comemora hoje 10 anos com festa no Hotel Caesar Park da Vila Olímpia. Comandada pelos DJs Milan & Pastore e DJ Marky.

O Itamaraty avisa: não mantém instalações em Tuvalu, capital de Funafuti. Os contatos são feitos por meio da embaixada na Nova Zelândia.

Diferente do que acontece em muitos presídios, celulares de juizes e promotores no Fórum Criminal de São Paulo simplesmente não… pegam .