Depois de Niemeyer desenhar chocolates, John Galliano estampa caixas de macarons franceses. Elas serão distribuídas no lançamento do perfume Parlez-moi d’Amour, na loja La Durée.

Aos poucos, trufas brancas de Alba invadem SP. Depois do Piselli e do Fasano, agora é a vez do La Tambouille.

Para celebrar os 10 anos do Projeto Pintou Limpeza, a Eldorado pilota almoço no Figueira Rubaiyat. Dia 12.

Jean Gorinchteyn autografa Sexo e Aids depois dos 50. Hoje, na Saraiva do Shopping Higienópolis.

André Esteves abre dia 19, em Campos do Jordão, o Fórum de Empreendedores. Organizado pelo Lide.

A Associação Cedro do Líbano promove, hoje, bazar no Clube Monte Líbano.

Aos 90 anos, o ex-governador Laudo Natel ganha biografia feita por Ricardo Viveiros. Segunda, no Museu da Casa Brasileira.

Fernanda Moraes, Kelly Georges e Marina Sala lançam hoje a grife Korda. Na Barão de Capanema.

Wagner Moura avisa. Não dará mais entrevistas sobre Tropa de Elite 2. Está, simplesmente, para lá de exausto…