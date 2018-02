Ritmo pra lá de lento. Entre 8 horas e meio dia de ontem, quem esperou na fila do show de Paul McCartney, no Pacaembu, contabilizou: venderam algo como 290 ingressos.

Tony Blair fala em seminário do Lide. Dia 26, no Unique.

Roberto Setubal, Rubens Barbosa e Stephen Bosworth são convidados do simpósio Brasil Potência Emergente. Quinta, na Fecomércio.

Acontece, hoje, concerto da Camerata Aberta sob regência de Felix Krieger. No Masp.

O Cardeal e o Repórter, de Ricardo Carvalho, recebe dia 25, o Prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos, no Tuca.

Abre mostra de Marcelo Brodsky, sábado, na Pinacoteca.

A exposição Joaquim Nabuco: O Valor da Palavra Empenhada inaugura, amanhã, no Congresso Nacional.

Tutu Cardoso de Almeida lança a coleção Foto Aplicada no Jardim Paulista. Sexta.

É hoje o concerto da Orquestra Filarmônica da Rádio France para crianças carentes, na Sala São Paulo. Com apoio da Secretaria da Cultura do Estado.

Ara Vartanian abre, hoje, novo espaço de joias no Jardim Europa.

Circulou nos bastidores do debate, o Baralho do Mensalão com José Dirceu e Eduardo Azeredo, entre as cartas.