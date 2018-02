Não se fala em outra coisa, no Hospital Sírio-Libanês, a não ser da implantação do Berlin Heart em Romeu Tuma. Os médicos estão fascinados com o aparelho

André Abujamra faz pocket-show, na Livraria da Vila do Cidade Jardim. Terça.

Roberto Abdenur comanda, a partir de segunda, missão comercial da Amcham para a China.

Com 43 participantes, o X Colóquio Internacional de Direitos Humanos, da Conectas, começa segunda. No Itaú Cultural e na Direito GV.

Nem bem terminou o primeiro Festival SWU, em Itu, e Eduardo Fischer já começa a fechar contratos para o SWU 2. No ano que vem.

Aviso: o banho no SWU será contado; sete minutos. Depois o chuveiro trava. Tudo em nome da mãe natureza.