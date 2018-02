Roberto Freire, do PPS, que veio tentar a vida política em SP, está feliz por ter sido muito bem recebido. Foi eleito deputado federal com mais de 120 mil votos.

Lauretta da Martinica abre sua casa em Paraty, sábado, para jantar do festival de cinema, Receberá convidados de Suzana VillasBôas.

Mickey terá companhia extra em Orlando. A Orquestra Pão do Açúcar se apresenta terça, na Downtown Disney.

Guga de Oliveira lança livro hoje, no MIS. Conta bastidores da TV brasileira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Danilo Miranda participa em Yalta, na Russia, dos 150 anos de Tchekhov.

Arnaldo Antunes lança o DVD Ao Vivo Lá em Casa, produzido pela Conspiração. Hoje, no Cine Livraria Cultura.

Valérie Dantas Mota abre, dia 14, a mostra ENtRE. Na JTM Gallery, em Paris.

Carlos Vogt, secretário de Ensino Superior, está desocupando, a toque de caixa, as salas que usa no Edifício Cidade 1.É que Alckmin montará ali seu gabinete de transição. Ufa!, bye, bye para o Joelma

Amanhã será dado o start para a revitalização da ciclovia do Parque do Ibirapuera. Com aval da Volkswagen.

O filme Comer, Rezar, Amar está lotando as salas de cinema de São Paulo. Em plena segunda e terça à tarde.

Na internet ontem: “Netinho, entre sem bater”.