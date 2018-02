Rachele Ferrari lança Voluntariado: uma dimensão ética, hoje, na Livraria da Vila da Fradique.

O Quarteto Vibrato apresenta-se na Sala Funarte-Guiomar Novaes, amanhã.

Hoje tem lançamento do catálogo de Fred Sandback. Com debate entre John Rajchman e Rodrigo Naves. No IMS.

Philip Shalala e Gustavo Salles Nappo confirmaram participação no Fórum de Sustentabilidade durante o SWU.

Nem saiu do papel e o condomínio Mood, na Consolação, já sofreu com a violência. O estande de vendas do prédio foi assaltado esta semana.