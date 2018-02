Luiz Felipe D’Avila, Nelson Ascher e Luiz Felipe Pondé participam de debate sobre o livro Aforismos, de Karl Kraus, durante lançamento, sexta. Na Livraria da Vila dos Jardins.

A Tiffany&Co promove o Petals for a Cause em prol do Projeto Guri. Amanhã, na loja do Shopping Iguatemi.

Rubens Barbosa e Pedro Parente palestram sobre administração pública e privada. Amanhã, no Sheraton WTC.

José Jantália, candidato a deputado estadual, explora a causa animal. Está fazendo campanha pelas ruas de São Paulo, a bordo de carro de som que emite cacarejos, latidos e mugidos. Os bichos, unidos, agradecem.