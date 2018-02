Para acompanhar o lançamento de Comer Rezar e Amar nas telonas, a Objetiva já imprimiu mais de 80 mil exemplares do best-seller.

Mika Lins dirige, hoje, leitura dramática de Don Juan. No Sesc Consolação.

Belarmino Iglesias pilota hoje no Figueira Rubaiyat jantar em prol da ONG Visconde.

Milú Villela constatou: dos 52 artistas brasileiros presentes na Bienal, 40 participaram de mostras no Itaú Cultural.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O pianista Claudio Goldman se apresenta hoje no Bourbon Street.

Benjamin Steinbruch oferece jantar em homenagem a Celso Perioli, superintendente da Polícia Científica de São Paulo. Hoje, na Fiesp.

Notado: durante os intervalos do debate, anteontem, na Record, os conselheiros de Serra mais ouviram do que falaram. E os de Dilma, um depois do outro, optaram por mascar … chicletes.