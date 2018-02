Ugo Giorgetti dirige, pela primeira vez, uma ópera. Escolheu a dedo Norma, de Vincenzo Bellini, e já está instalado no Theatro São Pedro para os ensaios.

Hoje, Dia Mundial sem Carro, o Eduardo Fischer pedala 70 km pela estrada dos Romeiros, que liga Jundiaí a Itu. É nesta região que acontece o festival SWU, entre os dias 9 e 11.

O Market Day, feira de produtos orgânicos, no Hotel Emiliano, acontece sexta.

É hoje que Gilles Lipovetsky participa de debate da Trip, no Espaço Manioca.

Guy Brett fala sobre a obra de Sergio Camargo, no Instituto de Arte Contemporânea. Amanhã.

Fyodor Pavlov-Andreevich palestra sobre performance. Hoje, na Luciana Brito.

A mostra do israelense Izhar Patkin abre, hoje, no Centro da Cultura Judaica.

Dan Epstein, diretor de sustentabilidade dos Jogos Olímpicos Londres 2012, fala na SportsEvents. Hoje, no Rio de Janeiro.

Tem gente cantando Roda Viva e Alegria, Alegria em pleno escurinho do cinema. Na plateia de Uma Noite em 67, os aspirantes a cantores tiram do sério os vizinhos que querem prestar atenção no filme.

E Tiririca foi mesmo denunciado por omissão de bens, conforme antecipado sábado nesta coluna.