Xico Graziano lança hoje Almanaque do Campo, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. E amanhã Felipe Machado autografa Bacana Bacana. As Aventuras de um Jornalista pela África do Sul, no mesmo local.

A convite da Trip, o francês Gilles Lipovetsky debate sobre consumo e felicidade. Quinta, no Espaço Manioca.

Isay Weinfeld comemora. Seu projeto do Bar Número foi eleito o melhor design de interiores internacional pelo The Emirates Glass LEAF Awards 2010.

Humberto Campana, Alexandre Peralta e Heitor Dhalia autografam Ideias que Espalham. Amanhã, na Cultura do Villa-Lobos.

Eduardo Marques lança Redes Sociais, Segregação e Pobreza. Hoje, na Livraria da Vila da Fradique

Guilherme Corrêa comanda hoje degustação de vinhos húngaros na Enoteca Decanter.

Maio, curta-metragem de Marcelo Mesquita, ganha coquetel e exibição, quinta, no Reserva Cultural.

O Ponto do Livro promove noite de lançamento da obra Brasilidade Revolucionária: um século de cultura e política, de Marcelo Ridenti. Quinta.

Lenine, que já declarou apoio a Marina Silva, mandou um recado aos fãs no show, sábado, no HSBC. “Vote consciente. Sem vacilo”.