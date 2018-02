O Stereophonics desembarca no Brasil em novembro. Apresenta-se no Citibank Hall. Trazidos pela Time For Fun.

Jan Akkerman e Anton Goudsmit no Festival Sampa Jazz. Amanhã, no Ibirapuera.

Gaspar Gasparian abre mostra, amanhã. Na Pinacoteca

Infâmia de petista nada aliado à moça: “Para Erenice, Guerra é Guerra”. Ela perdeu.