Izhar Patkin, israelense radicado em NY, participa hoje de debate sobre artes plásticas no Centro da Cultura Judaica. A convite da Bravo.

José Bechara lança livro e inaugura a mostra Full. Hoje, na galeria Marilia Razuk.

Luciana Brito faz hoje jantar para comemorar a abertura da exposição de Caio Reisewitz e Delson Uchôa.

Walter Goldfarb abre hoje a individual Diabólica Leitmotiv. Na Thomas Cohn.

André Miglio se apresenta com a banda Falcatrua no hotel Cambridge. Hoje.

A coletiva com obras de Oiticica, Lygia Pape e Lygia Clark, é uma das quatro exposições que estreiam sábado na Galeria Baró.

Jan Akkerman e Anton Goudsmit, guitarristas holandeses, tocam no Festival Sampa Jazz. No fim de semana, no Auditório Ibirapuera.

Tunga abre a exposição Cooking Crystals Expanded na Galeria Millan. Domingo.

Marcelinho, nova estrela do São Paulo, surgirá hoje no jogo contra o Inter com outro nome na camisa: Lucas. Crise de identidade? Que nada. Ele não quer mais é o apelido que ganhou por ser parecido com Marcelinho Carioca, ex-Corinthians.