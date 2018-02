Arthur Luiz Piza apresenta hoje na Raquel Arnaud, 25 livros de José Saramago, editados pela Cia. Das Letras.

O sexteto Vitrola toca hoje em festa na Tabacaria Ranieri.

Cristina Schleder expõe na Arte Infinita. E a mostra de Joseph Beuys abre com jantar no Sesc Pompeia. Hoje.

O surto de obesidade não chegou ao “céu” do longa Nosso Lar. Não há um só gordo no Paraíso do filme…