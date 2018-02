Sonia e Eleazar de Carvalho Filho recebem convidados para um jantar, domingo, logo após o concerto da OSB em homenagem ao reconhecido maestro Eleazar de Carvalho.

A Bei Editora e a Globomarcas pilotam jantar para poucos na apresentação do livro Passione: um Roteiro pela Toscana. Domingo, no Tre Bicchieri.

Fafá de Belém canta hoje no… Cazaquistão. Mais precisamente, em Astana.

Desta vez não haverá muito espaço para a pirataria. A pré-venda dos ingressos de Tropa de Elite 2 começa hoje pela internet.

Acontece no fim de semana, a Exposição Anual de Plantas e Arte Floral do São Paulo Garden Club, no Centro Brasileiro Britânico. Entre as expositoras, Beatriz Romeiro.

Berlam Belozo aporta em Lisboa para show no Festival Lisbon Unplugged. Amanhã.

Carlos Vergara abre individual na Bergamin. Amanhã.

Pedro Costa participa do debate Cinefilia e Preservação. Hoje, na Cinemateca.

Leo Bassi, clown americano, aceitou convite de Hugo Possolo. Estará no niver do Espaço Parlapatões, amanhã.

Exaustão registrada entre os marqueteiros de Serra e Alckmin: diante do fuso horário de ambos, estão trabalhando 24 horas por dia.