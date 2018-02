O encontro Jornadas Ibero-Americanas, dia 20, em Madrid, promete. Para discutir investimentos, Enrique Iglesias formou mesa múltipla com dois brasileiros de peso: Rubens Barbosa e Tadeu Carneiro.

Graziella e Buby Leonetti recebem Zubin Mehta e a Münchner Philharmoniker para um jantar em sua casa. Dia 26.

Corpo Vivo – Carrossel das Espécies, de Ivaldo Bertazzo, começa amanhã no Sesc Pinheiros.

Daniel Augusto Jr., fotógrafo oficial do Corinthians, abre exposição no Senac da Lapa. Segunda.

Roberto de Magalhães Gouvêa pilota leilão na Galeria Espaço Arte. Quarta.

A exposição Anywhere Is my Land, de Antonio Dias, inaugura sábado. Na Pinacoteca.

Duas mostras importantes, Memórias Reveladas e Tékhne, estreiam domingo. Em comemoração aos 50 anos do Museu de Arte Brasileira.

O público ficou curioso, anteontem, no show de Lauryn Hill, no Credicard Hall. Tecladista da banda passou o show inteiro de… mochila nas costas.