Gustavo Franco autografa o livro Cartas a um Jovem Economista. Terça-feira, na Livraria da Vila do Itaim.

A instalação de Beatriz Milhazes, no Festival de Jardins do MAM, receberá 8525 vasos de girassol – 1655 deles serão trocados a cada 15 dias. No Parque do Ibirapuera, a partir do dia 22.

O São Paulo Fashion Car, salão internacional de carros antigos, abre sexta, no Anhembi.

Marcelle Bittar lança o centro estético Vittah. Amanhã, nos Jardins.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pedido de agentes internacionais, o livro Primeira Chance, de Silvana Tinelli, está sendo traduzido para o inglês, francês e italiano. E pode virar filme.

A Secretaria da Cultura avisa: o concurso gráfico sobre a Consciência Negra foi prorrogado até dia 30.

Ao ser cumprimentada pelo nascimento do neto Pedro, Dona Marisa faz questão de ressaltar: “Felizmente nasceu corintiano”.