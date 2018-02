Elena Landau avisa aos amigos: não é mais frequentadora da Ponte Aérea Rio-SP.

Tom Fazio, o mais aclamado designer de campos de golfe do mundo, está no Brasil. Mais precisamente, para desenhar o campo de Ruthinha e Paulo Malzoni. Na fazenda do casal em Itatiba.

Rafael Coutinho abre exposição de originais do Cacholete. Hoje, na Choque Cultural.

Os Parlapatões apresentam, hoje, a peça U Fabuliô. Na Praça Roosevelt.

A TAM lança atendimento via Twitter. O mesmo servido prestado pelo telefone.

Lea Tucker, de Aspen, desembarca aqui com um tema debaixo do braço: os programas de sustentabilidade da estação de esqui.

Carlinhos Kalil conta: vendeu sua parte no Sirena para seu sócio Fabio Fanganiello. Aliás, a casa, em Maresias, festeja amanhã o Dia do … Sexo. Quer tornar a data um evento permanente.