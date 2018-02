Lauryn Hill, que se apresenta terça, no Credicard Hall, já entrou no clima. Apareceu, no palco em NY, usando modelito de Alexandre Herchcovitch.

Trupe de Israel faz apresentação única da peça Odisseia Caótica, versão contemporânea da obra de Homero. Amanhã, na Hebraica.

Jeff Chies, diretor de cena da Cia. de Cinema, leva seus quadros para expor na Galeria Infantellina Contemporary, em Berlim. No fim do mês.

A individual de Carmela Gross abre amanhã, na Pinacoteca do Estado.

Mariana Magtaz seleciona joias a serem expostas, em outubro, no Smithsonian National Museum Indian de Nova York.

Ferreira Gullar comemora 80 anos lançando CD com poemas seus musicados por Ronaldo Mota.

Provocou suspiros a visita de Juan Manuel Santos ao Palácio do Planalto…