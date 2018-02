O setor industrial está de olho na reunião que Miguel Jorge faz hoje, em Brasília, com Reginaldo Arcuri, da ABDI. Por causa do R$ 1,8 bilhão que o BNDES promete para inovação.

Ricardo Teixeira participa de almoço de JoãoDoria Jr., dia 29 de novembro, em São Paulo.

Confirmou presença na plateia do show de Ivete Sangalo, no Madison Square Garden, o chefe da crítica musical do The New York Times, Jon Pareles. Sábado.

O Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas de Santos começa hoje, no Sesc Santos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O leilão de Ivan Zurita acontece dia 10. Na Fazenda Santa Cruz.

Alex dos Santos abre exposição individual, hoje, na Galeria Pontes.

Hebe tirou o feriadão para colocar a agenda em dia. Até seu programa do dia 6 foi gravado.

Os CEUs receberão obras de arte internacionais que serão expostas na Bienal.

Silvana Tinelli, Buby Leonetti, Andrea Matarazzo, Claudio Bardella e Carlo Gancia são alguns dos empresários empenhados na revitalização do Circolo Italiano.