Acontece em São Paulo, dia 25 de julho, a Corrida da Amizade, organizada pela entidade Caminho de Abrão. Que terá percurso de 7 km, entre o Monte Líbano e o Shopping Eldorado.

Dora Kramer lança o livro O Poder Pelo Avesso. Segunda, na Livraria da Vila da Lorena.

Lula quer ver de perto a Vila do Aço, construída a seu pedido. Coisa que fará dia 14, quando vem a SP para a abertura da ExpoAço.

Acontece hoje, no Teatro Alfa, sessão especial do espetáculo de dança Para Todo o Sempre. Com renda revertida para o Instituto Emílio Ribas.

O AfroReggae fez acordo com Sérgio Cabral. Vai entrar, com seus projetos educacionais , nas escolas públicas em áreas consideradas de conflito no Rio.

Vivienne Westwood disse sim. Firmou parceria com a Lee e criou peças exclusivas para a coleção de outono/inverno da jeanswear.

Há quem esteja chamando o ciclo político do Brasil nos últimos anos de período… FHL. Isto é que é poder de síntese.