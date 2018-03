Miranda Kassin, cover de Amy Winehouse, faz show hoje na Tabacaria Ranieri.

Felipe Gini é o curador da exposição Passos. Na mostra, criações do estilista Marcelo Sommer viram quadros. Começa sábado, na Bela Vista.

O site Panelinha, de Rita Lobo, completa dez anos. E comemora com lançamento de livro de receitas.

Robert Storr, crítico de arte e reitor da Faculdade de Artes de Yale, dá um pulinho a São Paulo. Participa da Semana de Yale no Brasil, hoje e amanhã, na FAAP.

Ruy Mesquita, diretor de Opinião do Estado, será homenageado dia 8, no Palácio das Laranjeiras, no Rio. Receberá o título de Ícone da Comunicação. Prêmio da Associação Brasileira das Agências de Publicidade.

Fabiana Turci lança o livro Desobjetos, na Martins Fontes da Paulista. Terça.

Chen Xing Dong, economista-chefe do BNP Paribas para a China, chega ao Brasil amanhã. Falará sobre a economia chinesa e suas projeções de crescimento.

Forma física e penduricalhos levam Axl Rose a ser comparado no Brasil com …Zé Rico. Que faz dupla caipira com Milionário.