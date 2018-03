O relógio do Conjunto Nacional também entra na dança. Será desligado por uma hora no dia 27, durante a Hora do Planeta. Contra o aquecimento global.

Valéria Monteiro volta à carreira de atriz. Estreia Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, no 3º Festival Ibero-Americano de Teatro. Sexta, no Memorial da América Latina.

O chef Alain Ducasse promove feira de produtos franceses. Será no pátio do hotel Plaza Athénée Paris, dia 13 de abril.

Será aberta hoje a coletiva Do Pensamento à Representação. Na Marilia Razuk.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pérola de Geisy Arruda na Record, onde foi buscar um namorado no programa de Rodrigo Faro: “Não estou aqui para aparecer. Estou me expondo dessa forma para que você, em casa, possa me conhecer melhor”. Ah tá.