Entre punk e rockabilly, Tokyo Savahnah lança ainda neste semestre seu primeiro disco. Padrinhos? Cássia Ávila e Raquel Silveira.

Jorge Gerdau e o filho André foram homenageados em noite de premiação da Confederação Brasileira de Hipismo, no fim de semana. O pai, pelo apoio que dá ao esporte. O filho, pela medalha olímpica.

Os Solistas de Paulínia se apresentam, em abril, no Festival de Ushuaia, na Argentina.

A Fundação Gol de Letra, de Raí e Leonardo, fechou parceria com a Neogama para remodelar o logotipo da ONG.

Marcos Bertoldi é o único brasileiro dos “100 arquitetos mais influentes do mundo”, segundo a Architectural Digest.

A AmBev lança, dia 22, Dia Mundial da Água, o Movimento Cyan, para estimular o consumo consciente de água. Com direito a obra de Guto Lacaz, no Ibirapuera.

Carlos Araújo abre no Mube, dia 25, mostra com painéis gigantes inspirados na Bíblia, que o levaram a expor, ano passado, no Vaticano.

A ópera El Niño Judio será apresentada, em abril, no Anhangabaú. Para marcar o 9º aniversário do CCBB.

Kassab, por meio de um tradutor, explicou no museu, a Kadafi, que sabia, sim, algumas palavras em árabe. Mas “only… palavrões”.