Único brasileiro a brilhar no Oscar foi Francisco Costa, da Calvin Klein. Julianne Moore foi com modelo exclusivo dele.

Findo o mandato como cônsul-geral em SP, Marco Marsilli arruma as malas. Rumo à Embaixada da Itália em Paris.

A convite do Lide, Orlando Silva e Carlos Nuzman fazem palestra, hoje, no Caesar Park Faria Lima. O tema? Desafios da Copa e das Olimpíadas.

Paulo Skaf avisou, em entrevista, como fica a Fiesp se ele não estiver lá em 2011. “O estatuto prevê que assume o primeiro-vice, Benjamin Steinbruch.”

Vai ser no Sesc Pompeia o lançamento do CD Pirulito da Ciência, de Tom Zé. Em abril.

O eterno flamenguista Júnior vai contar sua história em versão para crianças. Minha Paixão pelo Futebol sai pela Rocco, ainda este mês.

Trazidos pela Associação dos Amigos do Instituto Weizmann do Brasil, Haim Garty, Dov Zipori, Maya Schuldines e Yair Reisner fazem palestras, hoje, na Nova Escola Judaica e na A Hebraica.

Danilo Miranda recebe, quinta, medalha do embaixador francês Yves Saint-Geours . Pelos trabalhos feitos no Ano da França no Brasil.

Agora é lei. O Dia de Oxum passou a ser patrimônio imaterial do Estado do Rio – seja lá o que isso for. No dia 8 de dezembro, mas sem direito a feriado.