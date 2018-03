Isabel Allende está confinada até abril. Concentra-se no fim de seu novo romance.

O Sírio Libanês começa na segunda a vacinar os seus 4 mil colaboradores contra gripe suína. Segunda.

Maitê Proença estreia seu espetáculo As Meninas. Sexta que vem, no Teatro de Cultura Artística, no Itaim-Bibi.

A peça de Betty Milan Adeus, Doutor, ganha leitura dia 17, no Sesc Santana. Com direito a debate depois.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Amir Slama está a caminho da Europa. Dá aula magna em Cambridge, dia 9, sobre marcas em países emergentes.

Clarisse Abujamra lança o livro Na Artéria, amanhã, no Bar Higienópolis.

Os meninos do Groove Samba fazem participação no evento do Instituto Cidadania Brasil. Segunda, na Sala São Paulo.

Martin Raven, cônsul-geral britânico em SP, está voltando para Londres. Em seu lugar, assume John Doddrell.

Acredite quem quiser: o governo de Israel não paga segurança a nenhum familiar de seus políticos e executivos que deixaram o cargo.