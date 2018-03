José Alencar é o convidado, terça, para reunião especial do WTC, onde receberá o título de conselheiro de honra. O encontro inclui palestra do indiano Ravi Ramamurti.

Luciana Temer e Soninha Francine debatem a violência doméstica. No Dia Internacional da Mulher, segunda-feira, em Cidade Tiradentes.

Maria Bethânia volta a São Paulo e faz três apresentações de seu último CD. No Citibank Hall, a partir de terça-feira.

Marcello Novaes desfila com seu filho, Pedro, para a VR Kids. No Fashion Kids, dias 13 e 14, no Iguatemi.

O Sesc Pinheiros celebra, hoje, o centenário de Adoniran Barbosa. Com apresentação de Carlinhos Vergueiro e Quinteto em Preto e Branco.

Esclarecendo: o cargo que Enéas Pestana vai assumir no Pão de Açúcar será o de diretor-presidente.

Marina Abramovic apresenta suas obras de arte na mostra The Artist Is Present. Com abertura, terça, no MoMA, em Nova York.

Estão nas páginas finais as memórias de Francisco Brennand. Aos 82 anos, o artista pernambucano faz planos para lançá-las ainda este ano.

Glória Coelho assina os figurinos do musical Ópera das Pedras – O Espetáculo da Terra, que chega a SP em abril.

Âncora da CNN depois de entrevistar Lady Gaga com máscara que cobria o rosto inteiro: “Essa foi a cantora Lady Gaga. Ou… alguém que diz ser ela.”