Gloria Kalil e Chic promovem hoje a pré-estreia do filme Direito de Amar, de Tom Ford. No Cinemark do Iguatemi.

O BNDES mergulha nas artes e banca a mostra Brasiliana Itaú. Sábado, na Pinacoteca.

No dia 10, a Esencial completa seus dez anos. Maria Helena Cabral promove comemoração.

Paulo Vanzolini comanda roda de samba. Sexta, no Bar do Filé, no Cambuci.

Jamil Chade e Juca Varella lançam, amanhã, na Saraiva do Higienópolis, O Mundo Não é Plano – A Tragédia Silenciosa de Um Bilhão de Famintos.

Pierre Moreau, advogado, ataca de entrevistador. Conversa com Márcio Thomaz Bastos, Eros Grau e Miguel Reale Júnior, ao longo do mês, na sua Casa do Saber.

Nuno Ramos exibe obra polêmica: um livro com as páginas perfuradas por tiros de revólver, que ele mesmo disparou. Na exposição Jogos de Guerra. no Memorial da América Latina, sábado.

Os meninos do Cinco a Seco fazem show, sexta, no Tom Jazz.

Alejandro Sanz desembarca em São Paulo dia 12 de abril. Vem divulgar aqui o seu CD Paraíso Express.

Francisco Scarpa recebe convidados, sábado, em sua casa. Motivo? A comemoração dos 100 anos do conde.

Essa, o comprador vai ter que levar para casa. Ao reclamar dos preços de imóveis em Ipanema e Leblon, no Rio, ouviu, do corretor: ” É o efeito Madonna-Gerard Butler-Marc Jacobs“. Todos buscando, ali, um lugar para chamar seu.